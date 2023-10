Saisonauftakt für Emser Hockey-Ladies

Die Hohenemser Hockey-Ladies starten am kommenden Samstag in die neue Saison der zweiten Damen-Eishockey-Bundesliga

Mit dem Spiel gegen die Red Angels Innsbruck starten am Wochenende auch die Damen des SC SAMINA Hohenems in die neue Saison.

Hohenems. Nachdem die Damen aus Hohenems in der letzten Saison bereits im DEBL2-Cup Bundesligaluft schnupperten, sind die Steinbock-Ladies in diesem Jahr als Fixstarter in der zweiten Damen-Eishockeybundesliga vertreten. Zum Auftakt geht es für das Team rund um Head-Coach Michael Kohler im Heimspiel am Samstag, 28. Oktober um 17 Uhr gegen die Red Angels aus Innsbruck.

Bereit für die neue Saison

Die Ladies des SC Hohenems haben sich dazu in den vergangenen Wochen wieder intensiv auf die bevorstehende Saison vorbereitet und nach dem schweißtreibenden Sommertraining, sowie den Einheiten auf dem Eis freuen sich nun auch die Ems-Damen auf den Start in die neue Spielzeit. „Zwar war die Vorbereitung, aufgrund verschiedener Probleme mit Eiszeiten, nicht so, wie ich es mir im Sommer vorgestellt habe, dennoch denke ich, sind wir bereit für die neue Spielzeit“, freut sich auch Ems-Damen Coach Michael Kohler auf den Saisonstart.

Wollen in jedem Jahr besser werden