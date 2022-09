Saisonauftakt für die Lauteracher Handballer

Der HcB Lauterach startet in die HLA-Challenge mit einem Heimspiel gegen den Handball Tirol.

Nach kurzer Sommerpause starteten die Hausherren bereits in die Vorbereitung. Nun steht endlich den kommenden Samstag bereits das erste Pflichtspiel an: der ungeschlagener Tabellenerster der letzten Saison ist zu Gast im Ländle. So steht bereits schon im ersten Spiel für den HcB Lauterach bereits eine große Aufgabe an. Die Hausherren stellen wie gewohnt auf, müssen aber auf Gorbach Jonas (Schulung in Wien) verzichten, der Einsatz von Altintas Harun (Bänderriss Fußgelenk) ist noch fraglich. Die Gäste hatten bereits ihr erstes Spiel und konnten gegen Bregenz mit 37:33 gewinnen.