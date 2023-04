"Sailor Moon" und "Dragon Ball": Diese Anime-Helden kommen zurück ins Fernsehen

RTLZWEI bringt ab dem 16. April die beliebten Kult-Animeserien "Mila Superstar", "The Pretty Guardian Sailor Moon" und "Dragon Ball" zurück ins TV-Programm.

Die Ausstrahlung beginnt um 11:25 Uhr und findet jeden Sonntag statt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf jeweils vier Folgen von "Mila Superstar" sowie fünf Folgen von "The Pretty Guardian Sailor Moon" und "Dragon Ball" freuen. Die Serien werden von Anfang an gezeigt.

Das erwartet die Anime-Fans:

In "Mila Superstar" erlebt die 12-jährige Mila spannende Abenteuer als Volleyballspielerin.

In "The Pretty Guardian Sailor Moon" kämpft Bunny Tsukino gegen das dunkle Königreich, nachdem sie sich in die Kriegerin Sailor Moon verwandelt hat.