Sagenwanderung im Klostertal

Theatergruppe Wald-Dalaas lädt zu einer interessanten Sagen- und Geschichtenwanderung.

Die Theatergruppe Wald-Dalaas setzt ein Lebenszeichen und organisiert eine Veranstaltung im Freien. Am Samstag, 19. Juni treffen sich alle Interessierten, gerne auch Kinder, beim Klostertal Museum in Wald a. A.. Um 17 Uhr gehen unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen die Kleingruppen auf die Schattenseite, von dort über die Mähder in Richtung Sonnenkopfbahn und an der Alfenz entlang wieder zurück zum Ausgangspunkt. Während der Wanderung werden Mitglieder der Theatergruppe an verschiedenen Stellen Geschichten und Sagen aus der Region erzählen. Ein besonderer Höhepunkt wird ein ein Kurzbesuch beim Klostertaler Künstler Otmar Ganahl darstellen. Die Wanderung wird ca. zwei bis drei Stunden dauern und findet nur bei guter Witterung statt. Weitere Auskünfte erteilen die Mitglieder der Theatergruppe Wald-Dalaas. Anmeldungen nimmt gerne Oswald Wachter – Telefon 0664 2552288 oder jedes Mitglied der Theatergruppe entgegen.

Vorausgesetzt, die Corona-Pandemie lässt es zu, wird die Theatergruppe Wald-Dalaas im Oktober die Komödie „Pension Schöller“ frei nach dem Klassiker von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby in der Bearbeitung von Peter Futterschneider im Kristbergsaal auf der Bühne zum Besten geben. In der Kurzfassung wird von Alfred erzählt, der sich nur am Rande seinem Psychologiestudium widmet. Seine Energie steckt er lieber in den Ausbau seiner Karriere als YouTuber. Dank der großzügigen Unterstützung seines Onkels Philipp Klapproth ist dieser Lebenswandel kein Problem. Eines Tages kündigt jedoch ein Brief den Besuch des Patenonkels an …