Sag mir, was Glück ist – Virtuoses an der Blockflöte

Wie virtuos dieses Instrument klingen kann, lässt das Ensemble „La Rocaille“ die Zuhörerinnen und Zuhörer am 10. April in der Herz-Jesu-Kirche in Bregenz erleben. Los geht's um 18 Uhr.

Bei Blockflöte denken viele als Erstes an schräg vorgetragene Pflichtübungen unter dem Weihnachtsbaum.

„La Rocaille“ – das sind vier Blockflötistinnen, die mit großer Begeisterung und Vielseitigkeit Blockflötenmusik aus verschiedenen Jahrhunderten zu einem aufregenden und spannenden Klangerlebnis werden lassen. So finden sich in ihrem Repertoire neben Werken aus der Klassik auch Kompositionen der späten Barockzeit sowie der Renaissance. Hinzu kommen zeitgenössische Stücke.



Auch im Konzert aus der Reihe des Vereins Musik In Herz Jesu stellen „La Rocaille" diese künstlerische Bandbreite unter Beweis. "Sag mir, was Glück ist", heißt das Motto des Abends, der Musik zum Lachen, Tanzen und Träumen bietet. Vom 13. Jahrhundert bis heute.

FACTS

Sag mir, was Glück ist

Ensemble „La Rocaille“:

Maren Burger-Kloser,

Sabine Gstach,

Veronika Ortner-Dehmke,

Dorit Wocher,

Blockflöten

Samstag, 10. April 2021, 18.00 Uhr

Herz-Jesu-Kirche, Bregenz, Kolpingplatz

Karten an der Abendkasse: 19,- € (15,- € für Mitglieder Musik in Herz Jesu und Jugendliche bis 19 Jahre), Eintritt für Kinder bis 15 Jahre frei!

Wir bitten um Kartenreservierung mit Angabe von Namen, Adresse und Telefonnummer per Mail an musikinherzjesu@gmail.com