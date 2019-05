Sag es durch die Blume ...

Eine besondere Geschenkidee für deine liebste Mama.

Muttertag Muttertag steht vor der Tür. Noch gut eine Woche bis zum Feiertag zu Ehren der Mütter dieser Welt. In vielen Ländern Europas findet er gewöhnlich am zweiten Sonntag im Mai statt. Der Ursprung dieses Tages findet man in der englischen und US-amerikanischen Frauenbewegung namens „mothers friendships day”, organisiert im Jahre 1865 von der US-Amerikanerin Ann Maria Reeves Jarvis (1832-1905). An von ihr veranstalteten „mothers day meeting” konnten Mütter sich zu aktuellen Themen austauschen. Fünf Jahre später, 1870 wurde von Julia Ward Howe (1819-1910) eine Kampagne unter dem Namen „peace and motherhood” – eine Mütter-Friedenstag-Initiative gestartet, die das Ziel hatte, dass Söhne nicht mehr in Kriegen geopfert werden sollen.