Saftige Strafen für Drogengeschäftsmänner

Neun, achteinhalb und drei Jahre Gefängnis für bislang Unbescholtene.

Der Prozess ging rasch über die Bühne, die Angeklagten sagten nicht mehr viel, was ihr gutes Recht ist. Die Verteidiger Olivia Lerch und Nicolas Stieger betonten die bisherige Unbescholtenheit ihrer Mandanten und, dass diese umfänglich geständig waren. Außerdem gehe es um Cannabis, was nicht mit Kokain oder Heroin zu vergleichen sei. Staatsanwalt Markus Fußenegger hingegen kontert, dass die Beweislage auch ohne Geständnis erdrückend gewesen wäre und Cannabis alles andere als harmlos sei. „Man kann sich ausrechnen wie viele Jugendliche mit 147 Kilogramm Marihuana in eine Abhängigkeit gezogen werden und später zu härteren Drogen greifen.