Großer Drogenprozess am Freitag in Feldkirch

Kriminelles Trio soll gut organisiert in Vorarlberg lukrative Cannabisplantagen betrieben haben.

Am 13. Jänner wurde in Feldkirch eine 29-jährige "Hanfgärtnerin" zu einem Jahr unbedingter sowie zwei Jahren bedingter Haft verurteilt. Die Frau – das war bereits damals klar - war jedoch nur ein kleines Rädchen im Gefüge einer großen Organisation. Am Freitag steht ein Trio vor Gericht, das im Hintergrund agierte. Vor allem zwei der drei Angeklagten sollen in führender Rolle tätig gewesen sein. Drahtzieher seien, so die Anklage, ein 34-jähriger Angestellter sowie ein 31-jähriger Lagerarbeiter. Mindestens zwei der drei Angeklagten sind zur Zeit in der Justizanstalt in Haft. Der "Dritte im Bunde" ist ein 44-jähriger Deutscher, er soll bei der Ernte von 73 Kilo Marihuana geholfen haben.