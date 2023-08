Sägewerk Mündle feierte 121-jähriges Jubiläum

Mit einem Tag der offenen Tür feierten Georg und Paul Mündle mit ihrer Familie, Mitarbeitern, Freunden und Bekannten das 121-jährige Firmenjubiläum in Satteins.

Nach den offiziellen Glückwünschen von Bürgermeister Andreas Dobler würdigte Georg Mündle das Engagement und den Innovationsgeist seines Vaters. Gemeinsam mit Sohn Paul erläuterte er anschließend die Innovationen des Familienbetriebs: Neben der neuen Halle, in der der Musikverein Satteins zu einem zünftigen Frühschoppen aufspielte, wurden auch die neuen Trockenkammern und die drei Photovoltaik-Anlagen vorgestellt. Damit arbeitet das Sägewerk an Sonnentagen energieautark. Ein zentrales Thema war die Regionalität: Sowohl Kunden wie Lieferanten kommen aus dem nächsten Umkreis, und auch die Familie ist in Satteins stark verwurzelt – dies bewies nicht zuletzt die große Hilfsbereitschaft rund um das Fest.

Georg Mündle nutzte die Gelegenheit, allen Helferinnen und Helfern ein großes Dankeschön auszusprechen, besonders seine Frau Barbara, seine Töchter Teresa und Johanna sowie seine Schwester Edeltraud Bale und Nichte Maria hatten in unzähligen Stunden zum Gelingen des Festes beigetragen. Sohn Paul hatte neben seinem Zivildienst gleich mehrere Nachtschichten für die Vorbereitungen eingelegt. Und am großen Tag waren über 50 Helferinnen und Helfer im Einsatz.

Die Mühe hatte sich gelohnt: Rund 2000 Besucherinnen und Besucher waren begeistert von der authentischen Gestaltung – angefangen von der Bühne bis zu den Hinweisschildern. Auch für die Kinder war das Thema Holz attraktiv aufbereitet: Ein keckes Eichhörnchen lud zu tollen Spielen, Riesenbauklötze animierten zur eigenen Kreativität und ein Sprung in den Hackschnitzelhaufen war ein besonderes Erlebnis. Die Mutigen konnten sich beim Kistenklettern mit dem Konzett-Kran messen, die Interessierten fanden Info-Treffpunkte zu den Themen Rund- und Schnittholz sowie Energie, und die Genießer wurden mit regionalen Köstlichkeiten versorgt: SIWA-Catering, das Illmer-Team und Familie Güfel sorgten für die Speisen, die Feuerwehr für die Getränke und die Satteinser Bäuerinnen verwöhnten im Säger-Café mit feinen Kuchen. Auch die Handwerkerzunft war im Einsatz und übernahm den Bon-Verkauf. Für beste Stimmung in der Halle garantierten die Montaphonics mit feinem Sound und zu späterer Stunde stieß man in der Säger-Bar auf den gelungenen Tag an. Das ganze Dorf war auf den Beinen und ließ die Familie Mündle und ihr Team hochleben.