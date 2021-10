Sachbeschädigung: Stadtpolizei Bludenz sucht Zeug*innen

Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden. ©Stadtpolizei Bludenz

Bludenz. Eine unbekannte Täterschaft machte sich in der Nacht von Sonntag, 3. Oktober, auf Montag, 4. Oktober, 2021 mit einem spitzen Gegenstand über ein geparktes Auto in Bludenz beim Kreuz her.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Stadtpolizei Bludenz bittet um Mithilfe.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde zwischen 20.30 und 07.50 Uhr ein abgestelltes Auto auf dem Parkplatz eines Mehrparteienwohnhauses (Beim Kreuz 33) auf der kompletten rechten Fahrzeughälfte mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Laut Angaben des Geschädigten wurde auf besagtem Parkplatz schon öfter Sachbeschädigungen wahrgenommen.