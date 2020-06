Sabrinas Augen lernen sprechen

Nicht ausreichend verstanden zu werden ist kaum vorstellbar in einer Welt voller sozialer Medien, Internet oder Handy. Sabrina ist eine junge Frau, die an ihrer Umwelt sehr interessiert ist. Auf Grund ihrer Beeinträchtigung kann sie mit ihren derzeitigen Ausdrucksmöglichkeiten aber nur schwer von ihren Gesprächspartner*innen verstanden werden.

Mit all ihrer Kraft und eisernem Willen dreht Sabrina Rünzler ihr Gesicht in die Kamera und lächelt stolz. Trotz ihrer komplexen körperlichen Beeinträchtigung spürt man sofort, dass hier eine Frau in der Caritas Wohngemeinschaft Vinzenz in Bludenz lebt, die genau weiß, was sie will, auch wenn sie derzeit oft nicht detailliert in ihrer Kommunikation verstanden werden kann. Doch das wird sich im Laufe der nächsten Monate deutlich verbessern, „denn Sabrina hat die Voraussetzungen, dass sie ein Kommunikationssystem mit Augensteuerung bedienen kann. Und somit bricht nun für sie und für das Betreuungsteam eine völlig neue Ära an“, freut sich Klaus Burger, Fachbereichsleiter Assistenz und Teilhabe.