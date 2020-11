S18: Tittler lehnt neuerliche Varianten-Diskussion ab

"Untaugliche Varianten bleiben untauglich" - Erneuten Variantendiskussionen erteilt der Verkehrslandesrat eine klare Absage.

Nachdem die Entscheidung für jene Variante mit den besten Umsetzungschancen und den geringsten Umwelteingriffen am Tisch liegt, gehe es jetzt darum, gemeinsam die beste Lösung für die Lustenauer Bevölkerung zu finden, so der zuständige Verkehrsreferent: „Die Aufgabenstellung lautet, die CP-Trasse ohne negative Auswirkungen für die Lustenauer Bevölkerung umzusetzen“. Erneuten Variantendiskussionen erteilt Tittler eine klare Absage.

"Untaugliche Varianten bleiben untauglich"

Das Ergebnis des umfassenden Planungsprozesses, an dem viele Beteiligte und Betroffene mitgewirkt haben, zeige klar die Bestvarianten auf, diese wären deshalb detailliert untersucht worden, so der Landesrat:

„Ständig alten Wein in neuen Schläuchen zu präsentieren bringt uns in der Sache, nämlich eine leistungsfähige Straßenverbindung zu errichten und eine Entlastung für die verkehrsgeplagte Bevölkerung zu erreichen, nicht weiter.“

Dass „den Leuten Sand in die Augen gestreut wird“, hält Tittler für unverantwortlich: „Sämtliche Bestvarianten sind über Jahre von Fachleuten geprüft und untersucht worden. Einem Zurück an den Start wird deshalb eine klare Absage erteilt. Das würde einen unvorstellbaren Rückschritt bedeuten, den sich niemand in Vorarlberg ernsthaft wünschen kann“.

Ziel näher gekommen

Rücksichtnahme auf Lustenauer Anliegen

VP: Diskussion über theoretische Alternativen sollte ein Ende finden

"Alternativen sind bei näherem Hinsehen nicht gegeben"

All jenen, die erneut „Alternativen“ zu der nun ausgewählten Variante einfordern, empfiehlt Klubobmann Frühstück einen detaillierten Blick in die Unterlagen zum Planungsprozess: „Mobil im Rheintal“ zu werfen. „All die genannten Alternativprojekte wurden dort wissenschaftlich evaluiert und auf Grund der eindeutigen Faktenlage wieder verworfen. Keine der genannten Varianten erzielt eine vergleichbare Entlastungswirkung für den Großraum Lustenau. Dazu kommt, dass weder in Mäder noch in Hohenems/Diepoldsau die Voraussetzungen für die Umsetzung einer hochrangigen Straßenverbindung auf deren Gemeindegebiet gegeben sind“, analysiert Frühstück den Status quo. Verwundert ist Frühstück in diesem Zusammenhang über die Aussagen von Andreas Postner, der genau diese Varianten wieder ins Spiel bringt: „Ich bin mir nicht sicher, ob seine Aussagen vielleicht nicht doch politisch motiviert sind.“