S16: Anschlussstelle Wald wird für 24 Stunden gesperrt

Am Montag, den 10. August, asphaltiert die ASFINAG die Ein- und Ausfahrtsrampen der Anschlussstelle Wald auf der Richtungsfahrbahn Bregenz. Für die Autofahrerinnen und Autofahrer heißt das: Sperre der Ein- und Ausfahrtsrampe in Richtung Bregenz von Montag, 10. August, 6 Uhr bis Dienstag, 11. August, 6 Uhr. Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über die benachbarte Anschlussstelle Langen.