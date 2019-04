S-Bahn-Halt Tosters in Aussicht

S-Bahn-Haltestelle Tosters im Zuge des Projekts S-Bahn-FL.A.CH in LKH-Nähe

FELDKIRCH Im Zuge des grenzübergreifenden Infrastrukturprojektes S-Bahn-FL.A.CH (Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Schweiz) sollen die Voraussetzungen für einen durchgängigen S-Bahn-Verkehr im Halbstundentakt mit guten Anschlüssen in Feldkirch und Buchs geschaffen werden. Kern des Projektes ist ein 4,5 km langer zweigleisiger Abschnitt zwischen Tisis und Nendeln, der einen dichteren Zugverkehr ermöglicht.

Im Stadtgebiet von Feldkirch ist dabei die Verlegung des S-Bahn-Halts Tisis (der derzeit nur von rund 40 Ein- und Aussteigern pro Tag frequentiert wird) an den hinsichtlich Lage, Erschließung und Fahrgastpotential günstigeren Standort Tosters vorgesehen.

Die neue S-Bahn-Haltestelle Tosters ist im Bereich des Riedteilweges geplant. Dieser Standort bietet auch den Vorteil, dass von hier aus das nur etwa 600 Meter entfernte Landeskrankenhaus in wenigen Minuten fußläufig oder noch schneller mit dem Bus (mit bequemer Busanbindung im Bereich Hohle Gasse) mit den Öffis erreichbar sein wird.

Die prognostizierte Reisendenfrequenz an der S-Bahn-Haltestelle Tosters liegt in der Kategorie 500-1000 Ein- und Aussteiger pro Tag. Der hier geplante Bahnsteigzugang zu den beiden Randbahnsteigen erfolgt mittels Personenunterführung und dient somit gleichzeitig für Fußgänger als Ortsteilverbindung, um die Bahngleise zu unterqueren. Auch Bike- und Ride-Plätze sind für Reisende mit der S-Bahn vorgesehen. Im Umfeld der Errichtung der Haltestelle soll auch das Radwegenetz entlang der Bahntrasse um den Abschnitt zwischen Pfarrer-Weißhaar-Straße und Riedteilweg ergänzt werden.

Mit den derzeitigen infrastrukturellen Rahmenbedingungen ist ein modernes S-Bahn-Angebot nicht möglich. Nach Umsetzung des Infrastrukturprojektes soll gemeinsam mit Liechtenstein das Angebot deutlich verbessert werden. Das Zielangebot 2030 wird im derzeit in der Auflage befindlichen neuen Mobilitätskonzept des Landes mit einem Halbstundentakt (bei Bedienung aller Halte) im Schienenregionalverkehr definiert.

Vor den weiteren Detailplanungen ist zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein die grundsätzliche Finanzierung des Gesamtprojektes zu vereinbaren. Für die Maßnahmen im Österreichischen Abschnitt im Gebiet der Stadt Feldkirch sind Zuschüsse durch das Land Vorarlberg und im Umfeld der Haltestellen auch durch die Stadt Feldkirch vorgesehen. Die Finanzierung soll bis Ende 2019 geklärt sein. Die zeitliche Umsetzung hängt nach Auskunft der Verkehrsplanerin des Landes Vorarlberg, DI Barbara Manhart, von weiteren Entscheidungsabläufen ab. Liechtenstein will eine Volksabstimmung durchführen. Daher wird es wohl noch mindestens fünf Jahre in Anspruch nehmen, bis das grenzübergreifende Bahnprojekt realisiert wird. HE