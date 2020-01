Ryann Glenn lässt EHC Lustenau in Laibach jubeln

EHC-Legionär sorgt mit seinem Tor in der Overtime für einen sensationellen 3:2-Auswärtssieg beim Tabellenführer und Meister

Sie dürfen hoffen in allerletzter Sekunde doch noch eines der noch drei offenen Play-off-Tickets am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Fassa zu ergattern. Die Rede ist von EHC Lustenau: Die Sticker konnten endlich im neuen Jahr ein Meisterschaftsspiel gewinnen und das beim Tabellenführer und amtierenden Meister in Laibach. Legionär Ryann Glenn traf 42 Sekunden in der Overtime ins Schwarze. EHC Lustenau führte durch Tore von J. Pfennich (7:52) und Dominik Oberscheider (17:22) nach dem ersten Drittel mit 2:0. Laibach machte durch Rajsar (36:11) und Jezovsek (40:35) den Rückstand wett und rettete sich in die Verlängerung. Lustenau bleibt vor dem letzten Spieltag Neunter aber nur drei Zähler hinter dem Fünften Fassa.