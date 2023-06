RV Dornbirn unterstützt Tour of Austria

Alle begeisterten Bike-Kids sind am Sonntag eingeladen, um beim Käferle Cup in Dornbirn mitzumachen.

Am Sonntag, 2. Juli startet nach einer mehrjährigen Pause die „Tour of Austria“ erstmals in Dornbirn.

Dornbirn. Begeisterte Fahrrad-Kids kommen am Sonntag, 2. Juli beim Käferle Cup der „Tour of Austria“ voll auf ihre Kosten. Diese startet erstmals in Dornbirn. Mit dabei sind nicht nur die besten Straßenfahrer Österreichs, sondern auch viele internationale Teams. „Gemeinsam mit der Stadt Dornbirn und der Tour of Austria wollen wir diesen Tag zu einem unvergesslichen Rad-Tag machen“, betont RV Dornbirn-Obmann Alexander Bösch.

Unter dem Motto „Sei nid fad, fahr Rad!“ wird am Sonntag ab 11:10 Uhr im Rahmen der Tour of Austria Radrundfahrt der Käferle Cup durchgeführt. Die Teilnahme für Kinder von drei bis 14 Jahren ist kostenlos. Spaß und Action mit dem Rad stehen bei diesem kindgerechten Radrennen im Vordergrund. Jedes teilnehmende Kind erhält ein besonderes Starterpaket.

Der RV Dornbirn ist bei der Organisation unterstützend dabei und freut sich auf viele Kinder, die bei dem einzigartigen Rad-Event teilnehmen. Die Tour of Austria ist das größte Radrennen Österreichs in diesem Jahr und die Kids können auf der Rennstrecke ihr Können unter Beweis stellen und wie die großen Vorbilder ins Ziel sprinten.

Gestartet wird die Tour of Austria um 11 Uhr beim Marktplatz in Dornbirn, danach fahren die Profis 147,6 Kilometer und 1762 Höhenmeter. Während der Rundfahrt passieren die 20 teilnehmenden Teams mehrmals Dornbirn.

Der RV Dornbirn wirkt aktiv beim Käferle Cup mit und betreut auch einen Getränkestand an der Strecke in Dornbirn. Außerdem dürfen sich die vielen Zuschauer auf eine Parade der kleinen und großen RV Dornbirn-Mitglieder freuen.