RV Dornbirn lud zum legendären Uphill Rennen

Die Kobel Hobel Mountainbike Hillclimb Challenge 2023 war ein voller Erfolg.

Dornbirn. Der RV Dornbirn veranstaltete kürzlich das traditionelle Kobel Hobel Hillclimb Challenge Mountainbike Rennen. Bikerinnen und Biker aus dem In- und Ausland bezwangen dabei 540 Höhenmeter und über acht Kilometer bei besten Wetter- und Streckenbedingungen. Mit viel Motivation organisierte das Kobel Hobel OK-Team gemeinsam mit Hauptsponsor Kraftstoff Bike Manufaktur das legendäre Uphill-Rennen in Dornbirn. Der Start erfolgte beim Campingplatz in der Enz und führte über die Gütlestraße, Beckenmann, Ammansbrücke und Durchstich zur Kobel Alpe. Auch eine Hand voll e-Biker pedalierten in dieselbe Richtung.