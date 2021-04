Russmedia wurde mit zwei European Digital Publishing Awards ausgezeichnet

Am Donnerstag wurden die Gewinner der „European Digital Publishing Awards 2021“ bekannt gegeben.

Russmedia wurde gleich für zwei Projekteinreichungen mit den Awards ausgezeichnet. Die European Publishing Awards zeichnen die besten Magazine, Zeitungen und digitalen Medien Europas aus, die durch Qualität in Design und Konzeption aus der Masse herausragen.

Die Auszeichnungen werden an Medienunternehmen und deren Zuliefer*innen, Servicepartner*innen und Dienstleister*innen verliehen, die content-getriebene Produkte produzieren und vermarkten. Vergeben wurden die Awards von einer 14-köpfigen Jury aus Medienexpert*innen aus ganz Europa.

#vorarlberghältzusammen wurde zum Siegerprojekt gekürt

Die erste Auszeichnung erhielt Russmedia in der Kategorie „Cross Media Approach“. In dieser Kategorie werden herausragende digitale Initiativen ausgezeichnet, die perfekt zu bestehenden oder neuen nicht-digitalen Produkten passen. Den Award für das erfolgreichste Projekt in dieser Kategorie gewann #vorarlberghältzusammen.