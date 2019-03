Russmedia und Google suchen Stipendiaten

Innovative Projekte umsetzen und acht Wochen in einem renommierten Medienunternehmen arbeiten? Das Förderprogramm „Google News Initiative Fellowship“ macht es möglich.

Das vergütete Sommerpraktikum bietet Technologie- und Journalismus-Interessierten die Möglichkeit, Berufserfahrung in führenden Redaktionen in ganz Europa zu sammeln. Auch bei Russmedia können talentierte Entwickler zwei Monate lang im Zeitraum zwischen Juni und September mit Entwicklern und Redakteuren zusammenarbeiten und entdecken, wie man News und Tech verbinden kann.

Das GNI Fellowship ist kein klassisches Praktikum. Die ausgewählten Stipendiaten erhalten ein Stipendium in Höhe von bis zu 5500 Euro. In dem Programm, das zwischen April und September über die Bühne gehen wird, sollen Innovationen an der Schnittstelle von Medien und Technologie gefördert werden. Die Stipendiaten erwartet zu Beginn des Praktikums ein eintägiger Workshop in Brüssel, wo sich alle Teilnehmer aus ganz Europa kennenlernen können. Das Stipendienprogramm wird vom European Journalism Centre organisiert und von der Google News Initiative finanziert.