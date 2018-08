Russmedia übernimmt Mehrheit an Berliner Little Bird GmbH

Die Russmedia International AG übernimmt die Mehrheit an der Little Bird GmbH mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen digitalisiert mit großem Erfolg deutschlandweit die Anmeldung, Vergabe und Verwaltung von Kinderbetreuungsplätzen.

Little Bird, die Unternehmensgründerin und Geschäftsführerin Anke Odrig sowie ihr Team wurden für die moderne Verwaltungssoftware Little Bird mit angeschlossenem digitalen Marktplatz mehrfach ausgezeichnet. Anke Odrig bleibt auch nach dem Russmedia-Einstieg weiterhin Gesellschafterin und Geschäftsführerin des Unternehmens.

littlebird_russmedia

„Wir freuen uns, gemeinsam mit Anke Odrig und ihrem Team sowie unseren Mitgesellschaftern Little Bird weiter zu entwickeln und die Expansion des Unternehmens voran zu treiben. Diese Mehrheitsübernahme stärkt auch unsere Präsenz in Berlin und wir freuen uns auf weitere Investitionsmöglichkeiten in Europa“ sagt Dr. Michael Tillian, CEO Russmedia International AG.

Investition in digitale Marktplätze Die Russmedia International AG hat seit ihrer Gründung im Herbst 2017 bereits mehrere Beteiligungen und Finanzierungen umgesetzt. Diese umfassen unter anderem: Paul Camper, Europas größtes Peer-to-Peer Mietportal für Wohnmobile und Camper. Max Fun Sports, Österreichs größte Laufsport-Community und Laufsportplattform. Eversports international führende Buchungsplattform für Freizeitsportaktivitäten. Der Brutkasten, multimediale Plattform für Startups, die digitale Wirtschaft und Innovation in Österreich. Trending Topics, Innovations-Portal in Österreich. Flaviar, Membership-Club rund um das Thema Spirituosen mit Sitz in den USA. Crowdfox, Onlinemarktplatz, der Zugriff auf über 54 Mio. Produkte von über 90.000 geprüften Händlern zur Einkaufsoptimierung ermöglicht.

Weiters ist die Russmedia International AG Leadinvestor bei Speedinvest X, einem VC-Fonds, der sich europaweit auf Frühphaseninvestitionen konzentriert. Im Fokus stehen digitale Marktplätze von morgen mit Netzwerkeffekten und zukunftsträchtigen Technologien. Weitere Investitionen in VC-Fonds wurden getätigt in Cavalry Ventures in Berlin und Startup300 in Linz.