Russmedia gewinnt INMA Awards in New York

Bei der INMA World Conference, die vom 13. bis 17. Mai in New York stattgefunden hat, konnte Russmedia seine Initiativen vor hunderten von Teilnehmern aus 34 Nationen präsentieren. Highlight war die Verleihung der „Global Media Awards“.

Denn die „VN Markeninitiative“ erhielt in der Kategorie „Best Marketing Solution for An Advertising Client“ den ersten Preis. Und auch die „VOL.AT-Ländlepunkte“ und die „Apprentice Gondolas“ konnten die Jury überzeugen: Sie belegten in den Kategorien „Best Use of New Technology to Generate Revenue and Engage“ bzw. „Best Idea to Grow Advertising Sales or Retain Advertising Clients“ den zweiten und dritten Platz.