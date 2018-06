Russmedia gewinnt INMA-Award in Washington D.C.

Heute Nacht wurden gleich fünf Russmedia-Projekte im Rahmen der INMA "Global Media Awards" in Washington D.C. ausgezeichnet.

Russmedia durfte sich heute Nacht über fünf Auszeichnungen im Rahmen der INMA “Global Media Awards” freuen. Einen INMA-Award gewann das Konzept und die Umsetzung der größten Digitalkonferenz am Bodensee von Russmedia Digital, die “ Interactive West 2018 ” . Weitere Auszeichnungen gab es für das VOL.AT-Redesign sowie für das Projekt “Made in Vorarlberg”.

Russmedia Digital gewann den einzigen Preis für Österreich und in der D-A-CH-Region. Neben Russmedia wurden Medienunternehmen bzw. Marken wie z.b. The New York Times, Mittmedia, Aftonbladet, Irish Times, South China Morning Post, VG, Aftonposten, NBC oder auch die FT ausgezeichnet. Alle Preisträger und Ausgezeichneten findet ihr hier: https://www.inma.org/blogs/main/post.cfm/inma-reveals-global-media-awards-winners-new-york-times-nabs-top-honour

Innovative Medienprojekte ausgzeichnet

Der Marketing-Weltverband der Nachrichtenmedien mit Sitz in Texas zeichnet damit besonders innovative Medienprojekte aus aller Welt aus. Insgesamt wurden heuer 830 Projekte von 196 Medien aus 39 Ländern beim INMA Global Media Award eingereicht. Die begehrten Preise wurden in 20 verschiedenen Kategorien vergeben. Die Verleihung fand im Rahmen des Weltkongresses der INMA im Mead Center for American Theater in Washington D.C. statt.