Russmedia für 17 Global Media Awards nominiert

Bild aus unbeschwerten Zeiten vor der Pandemie. Bereits 2017 durften Georg Burtscher (li) und Gerold Riedmann für Russmedia einen INMA Award in New York entgegennehmen.

Bild aus unbeschwerten Zeiten vor der Pandemie. Bereits 2017 durften Georg Burtscher (li) und Gerold Riedmann für Russmedia einen INMA Award in New York entgegennehmen. ©INMA

Bild aus unbeschwerten Zeiten vor der Pandemie. Bereits 2017 durften Georg Burtscher (li) und Gerold Riedmann für Russmedia einen INMA Award in New York entgegennehmen. ©INMA

Bei den Oscars der Medienbranche freut sich Russmedia über unglaubliche 17 Nominierungen.

Am 10. März gab die International News Media Association (INMA) ihre Finalisten für die Global Media Awards bekannt: Russmedia darf sich gleich über 17 Nominierungen freuen.

„Wir sind stolz auf die Leistung unseres Teams“

„Wir freuen uns sehr über die tollen Nachrichten, die uns gerade aus den USA erreicht haben: Gleich 17 Nominierungen für den Global Media Award – das gab es noch nie und wir freuen uns sehr darüber. Besonders stolz sind wir auf den tollen Einsatz und die kreativen Ideen unseres Teams“, freut sich Georg Burtscher, Geschäftsführer Russmedia Digital.

Oscar der Medienbranche

Der Global Media Award ist sowas wie der Oscar der Newsmedia Industrie. Die International News Media Association (INMA) mit Sitz in Texas (USA) kürt jährlich die innovativsten Medienprojekte aus der ganzen Welt. In diesem Jahr wurden 644 Projekte von 212 Medienunternehmen aus insgesamt 37 Ländern eingereicht. Unter anderem sind auch die New York Times, News Corp, VG, USA Today, die Funke Mediengruppe, Times of India, TIME Magazine, Wall Street Journal, Blick oder auch die Kleine Zeitung auf der Shortlist.

Mit 17 Nominierungen ist Russmedia an der Spitze der Anzahl für die Preise, die am 3. Juni 2021 vergeben werden. „Unser neues Format VORARLBERG LIVE hat bereits in Vorarlberg großen Publikumszuspruch erhalten, wofür das gesamte Team vor und hinter der Kamera sehr dankbar ist. Eine Nominierung für den Global Media Award ist eine besonderer Erfolg für uns,“ zeigt sich Russmedia-Geschäftsführer und VN-Chefredakteur Gerold Riedmann begeistert.

In folgenden Kategorien sind unsere Projekte nominiert:

Category 2: Best Public Relations or Community Service Campaign

Category 3: Best Use of an Event to Build a News Brand

Category 4: Best Idea to Encourage Reader Engagement

Category 5: Best Use of Print

Category 6: Best Use of Video

Category 8: Best Use of Social Media

Category 9: Best Initiative to Register Users

Category 10: Best Initiative to Acquire Subscribers

Category 12: Best Subscription Niche Product

Category 13: Best Idea to Grow Advertising Sales

Category 14: Best Execution of Native Advertising

Category 15: Best Digital Commerce Initiative

Category 16: Best Product and Tech Innovation

Category 17: Best Use of Data To Drive Subscriptions, Content, or Product Design

Category 20: Best Data Dashboard