Russmedia Equity Partners übernimmt Motorrad-App

calimoto holt mit Russmedia Equity Partners neue Eigentümer an Bord und setzt auf globales Wachstum.

calimoto wurde 2016 in Berlin gegründet und ist die erste multifunktionale App speziell für Motorradfahrer. Dabei agiert die App als Tour- und Navigationsservice mit dem einzigartigen Kurvenalgorithmus, der das Motorradfahren auf eine neue Ebene hebt. Er berechnet die kurvenreichsten und schönsten Strecken. Die Software ermöglicht es nicht nur Start-Ziel-Routen zu planen, sondern auch die spannendsten Rundtouren zu entdecken – in der Nähe oder weltweit. calimoto kombiniert hierbei die Funktionen eines Navigationsgeräts und eines Trackers, die den Nutzern das Teilen mit anderen Motorradbegeisterten und das Bewerten bereits gefahrener Strecken erlaubt. calimoto wird seinen Wachstumskurs weiter fortsetzen und sich dabei insbesondere auf den Ausbau der Motorrad-Community innerhalb der App sowie die Expansion auf den amerikanischen Markt konzentrieren.

RMEP ist Investor und Betreiber von Online-Marktplätzen, Aggregatoren und SaaS-Lösungen und die Investment-Holding der österreichischen Russmedia-Gruppe. RMEP betreibt ein profitables Portfolio von über 20 digitalen Unternehmen in 8 Ländern. Das Unternehmen mit Sitz in Ruggell, Liechtenstein hat aktuell EUR 200m AUM ("Assets under Management") und investiert in erfolgreiche digitale Unternehmen in attraktiven Nischen. www.russmediaequitypartners.com