Russmedia Digital in der zweiten Entwicklungsrunde von Newspack

Russmedia Digital wird als einziger österreichischer Publisher und als einer von zwei deutschsprachigen Publishern in die Entwicklung von „Newspack“ eingebunden.

Open-Source-Plattform für Journalismus auf lokaler Ebene

Einziges Newsportal aus Österreich

Fast 500 Redaktionen aus der ganzen Welt haben sich für das Entwicklungsprogramm beworben, nur knapp 50 sind nun in der Entwicklungsphase mit dabei. Neben dem „Bürgerportal Bergisch Gladbach“ ist Russmedia Digital einer von zwei deutschsprachigen Newspublishern an Bord und das einzige News-Unternehmen Österreichs, das in einem so frühen Entwicklungsstadium am Projekt teilnimmt.