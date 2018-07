Russisches KHL-Team zu Gast in der Rheinhalle

Ein weiteres hochkarätiges Vorbereitungsspiel konnten die Vereinsverantwortlichen des EHC Alge Elastic Lustenau fixieren.

Dabei handelt es sich um ein ganz besonderes Spiel – die Zuschauer/innen bekommen in der Lustenauer Heimarena KHL-Luft zu schnuppern. Am Sonntag, 12. August bereits um 16.00 Uhr gastiert das russische KHL Team Vityaz Podolsk in der Rheinhalle Lustenau. „Bei diesem Spiel können sich unsere Jungs mit Spielern aus einer der besten Ligen der Welt messen. Es ist nicht alltäglich, dass ein russisches KHL Team in Österreich Station macht. Auf die Zuschauer/innen wartet jedenfalls ein Eishockey-Leckerbissen, den sich keiner entgehen lassen sollte“, so Lustenaus Präsident Herbert Oberscheider.