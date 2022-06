Russische Gaslieferungen "gezielte politische Entscheidung"

Landesrat Daniel Zadra sprach in "Vorarlberg LIVE" über die neuen Pläne zur Sicherung der Energie-Zukunft.

Besonderheit in Vorarlberg

Was die Gasversorgung angeht, sprach Zadra die Vorarlberger Besonderheit an, dass sowohl die Lage Österreich, als auch Deutschland beachtet werden müssten. Vorarlberg und Tirol hängen am deutschen Netz. In Österreich werde eine strategische Gasreserve gebildet, diese sei kontinuierlich im Aufbau, erläuterte der Landesrat. Er verwies darauf, dass sich Vorarlberg über illwerke vkw beim Erdgasspeicher 7Fields Kapazitäten gesichert habe, die sich über das deutsche Netz abrufen ließen. Zadra unterstrich: "Es ist eine sehr ernste Situation. Putin verwendet Gas als strategische Waffe." Noch befinde sich Österreich in der Frühwarnphase des dreistufigen Plans. "Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet."