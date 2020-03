Russischer Präsident Putin offen für weitere Amtszeit

Der russische Präsident Wladimir Putin sieht keine grundsätzlichen Probleme bei einer Verfassungsänderung, die ihm eine weitere Amtszeit ermöglichen würde. "Im Prinzip wäre diese Option möglich, aber unter einer Bedingung: Das Verfassungsgericht muss offiziell urteilen, dass eine solche Änderung nicht den Grundsätzen und Hauptbestimmungen der Verfassung widerspricht", sagte er am Dienstag.

Putin reagierte damit auf einen Vorstoß aus der regierenden Partei Geeintes Russland, per Verfassungsergänzung die Zahl von Putins Amtszeiten auf null zu setzen. Damit könnte er erneut antreten. Eigentlich müsste Putin seinen Posten 2024 räumen, da er dann zwei Amtszeiten in Folge Präsident ist und eine weitere Amtszeit direkt im Anschluss nicht erlaubt ist.

In der Debatte sprach sich Putin aber dagegen aus, die Begrenzung auf zwei Amtszeiten generell aufzuheben. In der russischen Regierungspartei Geeintes Russland mehrten sich zuletzt Stimmen für ein dauerhaftes Regieren Putins.

Bisher betonten viele prominente Parteimitglieder, dass es 2024 einen neuen Präsidenten geben werde. Putin machte in seiner Rede nun deutlich, dass die Bevölkerung seinen Verbleib an der Macht wolle. Er sagte auch, dass die Menschen in Russland bei einem Referendum am 22. April über die Verfassungsänderung entscheiden würden.