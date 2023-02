Runderneuerte Altacher und Erfolgsmodell Lehrpraxis

Am Donnerstag sind Altachs Trainer Miroslav Klose und die beiden Allgemeinmediziner Dr. Carmen Berti-Zambanini und Dr. Thomas Jungblut zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Miroslav Klose, Trainer SCR Altach

Nach der langen Winterpause startet Bundesligist SCR Altach am Samstag zu Hause in der Cashpoint-Arena gegen den LASK in die Frühjahrssaison. Der Tabellendritte aus Linz wird beim Wiederanpfiff des Grunddurchgangs bestimmt ebenso gespannt sein auf die Startelf der Rheindörfler wie die Fans. Zum Transferschluss vermeldete das Team um Cheftrainer Miroslav Klose nämlich nicht nur neun Abgänge sondern auch sieben Neuzugänge. Ob man den Tabellenkeller mit dem neuformierten Kader hinter sich lassen kann und was man sich vom Rückrundenstart des SCRA erwarten darf, beantwortet Chefcoach Klose bei seinem Besuch am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE".

Dr. Carmen Berti-Zambanini u.

Dr. Thomas Jungblut, Allgemeinmediziner

Erst seit 2015 gehört das Modell der Lehrpraxis verpflichtend zur Ausbildung für angehende Allgemeinmediziner:innen in Vorarlberg. Die Lehrpraxis wird im Rahmen des Turnus gemacht und bedeutet, zum Ende der Ausbildung sechs Monate lang in einer Praxis zu arbeiten, was aktuell 19 junge Turnusärztinnen und Ärzte im Ländle tun. Carmen Berti-Zambanini war im August 2018 die erste Ärztin, die eine Pflichtlehrpraxis begonnen hatte, heute führt sie in Alberschwende selbst eine kassenärztliche Praxis für Allgemeinmedizin. Dr. Thomas Jungblut leitet das Lehrpraxisreferat, ist Obmann der Fachgruppe Allgemeinmedizin und seine Nachfolge in Bregenz ist aufgrund des Lehrpraxisformats bereits gesichert.

VORARLBERG LIVE am Donnerstag, 9. Februar 2023

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Miroslav Klose (Trainer SCR Altach), Dr. Carmen Berti-Zambanini (Wälderpraxis in Alberschwende) und Dr. Thomas Jungblut (Arzt für Allgemeinmedizin in Bregenz)

Moderation: Pascal Pletsch (VOL.AT-Chefreporter)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

