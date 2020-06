Runder Geburtstag inklusive Küche

Sunnahof Göfis hofft auf Spenden für Sanierung der Gastronomie

Göfis. Seit mittlerweile 20 Jahren betreibt die Vorarlberger Lebenshilfe im Göfner Ortsteil Tufers den Sunnahof. Damit bietet man eine enorme Vielfalt an Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Diese entsprechen dem regulären Betrieb eines Bauernhofes und sind entsprechend abwechslungsreich. In den Bereichen Landwirtschaft, Gärtnerei, Hofladen, Tischlerei und der Hofgastronomie lebt man hier Inklusion, als das selbstverständliche Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung – als ausgewiesener Bio-Bauernhof wird hier im Einklang mit Tier und Natur gearbeitet und gelebt. Eigentlich wollte man das Jubiläum auch mit einer Feier begehen, dies wurde aber durch die Coronavirus Pandemie verhindert – die Hofgastronomie ist weiterhin geschlossen, immerhin der Hofladen hat seit Montag wieder seine Türen geöffnet.

Speziell die Einrichtungen in der Küche und der Thekenbereich sind durch die intensive, tägliche Nutzung in die Jahre gekommen und werden besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Unterstützungsbedarf nicht mehr gerecht. Vor allem für Mitarbeiter im Rollstuhl ist das tägliche Berufsleben beschwerlich. Aus diesen Gründen plant man nun eine entsprechende Adaptierung, zudem sollen auch neue, leichter zu bedienende und zu reinigende Küchengeräte angeschafft werden. Eine Umsetzung ist aber nur mithilfe von Spenden realisierbar. Geschäftsführer Christian Zangerle bittet daher um die nötige Unterstützung: „Jede Spende hilft, egal ob 25, 35, oder 65 Euro – sie ist steuerlich absetzbar und erleichtert uns und den Menschen am Sunnahof ihren Alltag.“ Im gleichen Atemzug hofft Zangerle auch darauf, den Gastronomiebereich möglichst bald wieder eröffnen zu können: „An und für sich freuen wir uns während des Jahres über rund 50.000 Gäste, dies ist derzeit leider nicht möglich – es ist ungewohnt ruhig“. Nach erfolgreicher Adaptierung und Überwindung der Corona Krise soll dann auch das Fest zum 20 Jahr Jubiläum nachgeholt werden, wie und in welcher Form ist derzeit aber noch offen. CEG