Runden drehen für den guten Zweck

Die Hatler Volksschulen luden wieder zum Stundenlauf zugunsten zweier Sozialprojekte.

Dornbirn. Es ist kurz vor neun Uhr, die Sonne brennt bereits vom Himmel, Leon und Marco haben schon zehn Runden rund um die Hatler Kirche absolviert und langsam aber sicher, kommen die jungen Burschen ordentlich ins Schwitzen. Aufgeben ist für beide jedoch keine Option, schließlich geht es heute um die gute Sache. Jede gelaufene Runde bringt Geld für das „Kenia-Direkt-Hilfe-Projekt“ von Helmut Pircher und das „Hilfswerk der Stadt Dornbirn“.

Der Hatler Stundenlauf lockte am Freitag, 6. Juni wieder zahlreiche ambitionierte Nachwuchsläuferinnen und -läufer in den zweiten Dornbirner Bezirk. Organisiert hatte dieses besondere Rennen bereits zum fünften Mal die VS Mittelfeld. Mit an Bord auch wieder die beiden Hatler Schulen Leopold und Wallenmahd, die ebenfalls eine Abordnung ehrgeiziger Laufkinder entsandten.

Großzügige Sponsoren

Im Vorfeld waren alle Kinder eingeladen, einen oder mehrere Sponsoren (Eltern, Omas und Opas, Tanten, Onkel, Nachbarn,….) zu suchen, die sich bereiterklärten, für jede gelaufene Runde einen kleinen Betrag zu bezahlen oder einen Fixbetrag zu spenden. „Mit dem Erlös des Stundenlaufs wollen wir oben erwähnte Projekte unterstützen. Helmut Pircher engagiert sich seit 14 Jahren tatkräftig für Kenia und mit dem Fond ´Hilfswerk der Stadt´ Dornbirn wird rasch und unbürokratisch Hilfe an Dornbirner Einzelpersonen und Familien in besonderen Notsituationen geleistet“, erklärte VS Mittelfeld-Direktorin Ursula Inama.