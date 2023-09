Rund um die Uhr einsatzbereit

Durchschnittlich gehen in Vorarlberg bei der Feuerwehr täglich etwas mehr als 17 Notrufe ein. In Vorarlberg gibt es 120 Feuerwehren, also in jeder Gemeinde mindestens eine. Die Mitglieder stehen 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche zum Einsatz bereit und rücken so schnell wie möglich aus, wenn sie per Piepser alarmiert werden.