Rund um die Uhr am Telefon - auch an Weihnachten

Während sich viele am Heiligen Abend zum gemeinsamen Essen treffen oder „Stille Nacht“ anstimmen, geht es an manch anderem Ort bedeutend weniger idyllisch zu.

Und für so manche oder manchen ruft der Dienst. Wie die Mitarbeiter der Telefonseelsorge. "Im heurigen Jahr wurde die höchste Zahl an knapp 18.000 Anrufen erreicht. Das ist sehr viel", schildert der Leiter Sepp Gröfler in Vorarlberg LIVE. "Man merkt, dass die Krisen, die sich aneinander reihen, langsam das Durchhaltevermögen der Menschen schwächen." Unter anderem sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telefonseelsorge auch während der Feiertage rund um die Uhr für Menschen da, die Trost benötigen oder ein offenes Ohr suchen.

Die gesamte Sendung

self all Open preferences.

"Oft verdichten sich die Themen gerade an Weihnachten. Es ist ein Fest der Familie, dass Menschen manchmal Druck macht", sagt Barbara Moser-Natter, stellvertretende Leiterin der Telefonseelsorge. Beim "Pannendienst für die Seele" geht es dann oft darum, Situationen zu entschärfen, Ängste zu nehmen oder einfach zuzuhören. Insgesamt 90 ehrenamtliche Mitarbeiter engagieren sich in Vorarlberg im Stillen bei der Telefonseelsorge und machen eine Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit möglich. Unter den Anrufern seien immer wieder Menschen, die sehr einsam seien, erzählt eine der Helferinnen und Helfer, die schon seit Jahren für Menschen in Not im Einsatz ist und schon öfters am Heiligen Abend im Dienst war. Weihnachten sei für manche auch eine Zeit, um Danke zu sagen und mitzuteilen, dass es ihnen wieder gut geht. "Wir bekommen sehr viel positives Feedback."

self all Open preferences.

Weil Weihnachten nicht für alle ein Fest der Freude und Familie, sind auch Mitarbeiter der Caritas für Menschen in Not da. "Manche werden gerade in diesen Tagen merken, dass sie Unterstützung benötigen", sagt Caritasdirektor Walter Schmolly. Deshalb ist die Caritas an den Feiertagen für jene Menschen da, die kurzfristig Hilfe und Unterstützung benötigen.

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

self all Open preferences.