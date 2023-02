Rund 40 Veranstaltungen in der Klimaschmiede 2023

Gemeinsam mit den Regio-Gemeinden und der Stadt Feldkirch hat Rankweil heuer erstmals ein Jahresprogramm mit rund 40 Exkursionen, Workshops und Vorträgen rund um Klima, Umwelt und Energie auf die Beine gestellt. Schwerpunkt für 2023 ist das Fahrradfahren, die Veranstaltungen sind kostenlos.

So findet beispielsweise am Dienstag, 14. März, in Weiler der erste Klimastammtisch zum Thema Energiekosten statt. Wie man sein eigenes Dach mit einfachen Mitteln selber begrünen kann, erfährt man bei einem interaktiven Workshop am Freitag, 24. März, und die heurige Fahrradsaison wird am Samstag, 15. April, mit einer großen Regio-Sternfahrt nach Rankweil eröffnet. Beim zweiten Digitalisierungsforum der Stadt Feldkirch am Dienstag, 16. Mai, geht es um die Energiezukunft in Zusammenhang mit der digitalen Transformation. Und am Freitag, 16. Juni, gibt es bei einer grenzüberschreitenden Radexkursion Wissenswertes rund um die Tier- und Pflanzenwelt links und rechts des Rheins.