Rund 300 Maturanten nutzten Ersatztermin

Etwas mehr als 300 Prüfungsantritte hat es bei den heuer coronabedingt erstmals angebotenen Ersatz-Maturaterminen gegeben.

Möglichkeit zum Nachholen

In der laufenden Woche hatten jene Schüler, die aus einem der obigen Gründe nicht zu den Klausuren antreten konnten, die Möglichkeit zum Nachholen der schriftlichen Reifeprüfung (natürlich mit anderen Aufgaben). In Deutsch nutzten diese Möglichkeit 117 Schüler, in Mathematik 138 und in den restlichen Fächern 68 - wobei es sich vor allem bei Deutsch und Mathe größtenteils um die jeweils identen Jugendlichen handeln dürfte. Diese beiden Fächer wurden im Mai an zwei aufeinanderfolgenden Tagen geprüft: Wer an dem einen Tag in Quarantäne war, wegen eines positiven Tests fehlte oder anderweitig krank war, für den galt dies am anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch.