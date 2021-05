Rund 2.800 Vorarlberger leiden an "Long Covid"

Zehn Prozent der Corona-Patienten leiden auch sechs Monate nach Abklingen der Infektion noch immer unter den Folgen ihrer Covid-Erkrankung.

In Vorarlberg trifft das Phänomen Long Covid oder Post Covid also rund 2.800 Personen. "Wir haben keine genauen Zahlen, aber so um den Dreh", bestätigte Peter Cerkl, Primar der Pulmologie am LKH Hohenems, und warnte daher davor, nur auf die Belegung der Intensivstationen zu schauen und höhere Fallzahlen in Kauf zu nehmen.