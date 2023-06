Rund 1.000 Besucher*innen bei Weltspieltag

Die Marktgemeinde Rankweil lud am Weltspieltag am 28. Mai zu einem bunten Spielereigen am Marktplatz ein. An den verschiedenen Stationen konnte nach Herzenslust gespielt werden.

Jährlich am 28. Mai macht die UN-Kinderrechtskonvention auf den Wert des Spielens aufmerksam. Die Marktgemeinde Rankweil lud aus diesem Anlass zum Spielen am Marktplatz ein: Tausende Holzbauklötze standen kleinen Baumeister*innen zur Verfügung, One Step Ahead lud zum Mitmachen bei der Freestyle-Tanzsession ein und bei der Seifenblasenstation konnten schillernde Gebilde in die Luft gezaubert werden. Artistisch ging es beim Mitmachzirkus mit Momo zur Sache. Abgerundet wurde das Programm durch Hüpfburgen, Kinderschminken und einen Sandkasten. Wer alle Spielestationen absolvierte und dabei Stempel sammelts, durfte sich als Belohnung auf ein Eis freuen.