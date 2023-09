"Run" auf die Lehrlingsmesse auf "1401"

Nüziders, Bludenz. (sco) Tief beeindruckt zeigten sich dieser Tage hunderte vorwiegend junge Leute von den mehr als 80 Lehrberufen, welche ihnen 25 Betriebe im Alpengasthof Muttersberg präsentierten.

“Egal ob Handwerk, Technik oder Dienstleistung – hier konnten die Besucher Einblicke in eine breite Palette von Berufen gewinnen. Ein herausragendes Angebot der Messe war die Möglichkeit, kostenlos professionelle Bewerbungsfotos erstellen zu lassen”, informiert “Lehre in Vorarlberg” als Veranstalter der Lehrlingsmesse am Berg. Mithilfe eines Berufsorientierungstestes konnten die Schülerinnen und Schüler “ihre eigenen Interessen und Fähigkeiten mit den vorgestellten Lehrberufen abgleichen”, so der Veranstalter weiter.

Interesse am Nachmittag größer

Die Teilnehmenden erhielten so eine bessere Vorstellung von ihrer beruflichen Zukunft. Am Vormittag waren am Berg 13 Schulklassen und die gesamte Polytechnische Schule Bludenz mit 122 Schülerinnen und Schülern anwesend. Am Nachmittag besuchten die Jungen die Messe zusammen mit ihren Eltern. “Der Tag war spannend und gut besucht, die Schule zeigte Interesse. Wir waren in all den Jahren bei jeder Lehrlingsmesse vertreten. Am Nachmittag war das Interesse an der diesjährigen Lehrlingsmesse bei den Jungen natürlich viel größer, weil sie von ihren Eltern begleitet worden sind. Die Schülerinnen und Schüler, die die Lehrlingsmesse am Vormittag besucht hatten, haben vieles schon gekannt, weil die Betriebe an den Vortagen bei ihnen waren, aber im Großen und Ganzen hat es gut gepasst. Selbstverständlich werden wir im kommenden Jahr wieder an der Lehrlingsmesse teilnehmen”, teilte Christoph Ganahl von Gassner Stahlbau im Gespräch mit.

“Super Veranstaltung”

“Grundsätzlich ist die Lehrlingsmesse am Berg eine super Veranstaltung”, streute Angelika Simma, Assistenz der Geschäftsleitung des Hotel Montafoner Hof in Tschagguns dem Messeveranstalter “Lehre in Vorarlberg” Rosen. “Ich bin froh, dass wir das erste Mal mit dabei gewesen sind und werden nächstes Jahr sicher wieder mit dabei sein. Das Konzept finde ich ganz gut, dass am Vormittag die Lehrer und am Nachmittag die Eltern mit den Schülern auf den Muttersberg gekommen sind. Am Nachmittag war das Interesse noch etwas höher. Am Vormittag war es eher eine Pflichtveranstaltung, wobei mir als Standbetreuerin ist es auch wichtig gewesen, dass da auch welche dabei waren, die nicht zu 100 Prozent Interesse an einer Hotellehre hatten. Wenn ein oder zwei ‘hängen’ bleiben, sind wir im Gastgewerbe schon richtig froh. Lehrlinge schneien heutzutage leider nicht mehr zu Tür herein. Bei uns kann immer jemand schnuppern kommen.”

Lehrlingsmesse bei Regen