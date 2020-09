Bei traumhaftem Laufwetter ging am vergangenen Freitag der bereits 17. Internationale Karrenlauf über die Bühne.

Den Auftakt zum Run auf den Karren machten dabei auch in diesem Jahr wieder die Läufer in der Nordic Walking Klasse, ehe sich auch die Läufer auf den Weg von der linken Achseite übers Oberloch-Bürgle-Hohlweg zur Karren Bergstation machten. Eine besondere Aufmerksamkeit lag dabei auch beim Karrenlauf bei den Corona-Maßnahmen und so gab es im Vergleich zu den Vorjahren einige Änderungen. „Der Start zum Karrenlauf erfolgte in Kleingruppen, dabei stand für die Läufer Desinfektionsmittel zur Verfügung und anstelle von Wasserstationen auf der Strecke erhielten die Läufer ein Zielsack übergeben“, so Organisator Stefan Tschirf vom SC Gütle. Zudem war an der Strecke zur Bergstation des Karrens auch die Dornbirner Bergrettung anwesend, musste allerdings nicht eingreifen, da es auch in diesem Jahr keine Verletzungen zu beklagen gab.