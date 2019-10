Rumpfkader kehrt ohne Punkte zurück

Feldkirchs-Landesligaherren verlieren mit einem „11-Mann Rumpfkader“ gegen den Aufsteiger SG Hofen/Hüttlingen mit 34:26.

Das Ziel war klar: Kämpfen bis zum Schluss! Die Blau-Weißen starteten gut in die Partie. Nach nur 6 gespielten Minuten führte man durch Tore von Baris Kutluana und Daniel Versluis mit 0:2. Bis zur 15. Minute konnten die Feldkircher das Tempo des Aufsteigers mithalten und eine aggressive Abwehrarbeit an den Tag legen. Doch dann bekamen Erlacher & Co in der Abwehr nichts mehr zu fassen und erhielten ein Tor nach dem anderen.

So gingen die Heimmannschaft mit einem 8 Tore Vorsprung in die Halbzeitpause (16:8). Hervorzuheben in Halbzeit 1 war Noah Werner und Fabian Pfeiler, die ihre ersten Landesligatore erzielen konnten. In Halbzeit zwei wollte man Moral zeigen und auch mit dem Rumpfkader den Rückstand verkürzen. Jedoch halfen alle Bemühungen nichts und die jungen Truppe verpatzten die Generalprobe vor dem wichtigen Derby nächste Woche. Endstand 34:26. Nach der dritten Niederlage in der Saison rutschen die Feldkircher auf den letzten Tabellenplatz ab. Vor dem Derby gegen Hohenems stehen die Vorzeichen somit nicht gut. Jetzt gilt es die schwierigen Umstände so zu nehmen wie sie sind und zu hoffen, dass sich der ein oder andere Spieler bis nächsten Samstag regeneriert, damit man mit einem Konkurrenzfähigen Kader ins Derby gehen kann.