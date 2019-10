Rumäne war der Einbrecher im Wolfurter Musikgeschäft

Klärung von Einbruchsdiebstahl in Wolfurt durch das Landeskriminalamt Vorarlberg.

In der Nacht zum 15. April brachen unbekannte Täter in ein Musikgeschäft Musik in Wolfurt ein. Aus dem Geschäft wurden 39 Musikinstrumente (Querflöten, Klarinetten, Saxophone, Trompeten, Waldhörner und Panflöten) im Wert von insgesamt über 121.000 € gestohlen.