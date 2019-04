Vorarlberg: 40 Musikinstrumente in Wolfurt gestohlen

Musikinstrumente im Wert von 150.000 Euro wurden in der Nacht auf Montag in Wolfurt gestohlen. Die Polizei bitte um Hinweise.

Im Zeitraum vom Sonntag, den 14.04.2019, 13.30 Uhr bis Montag, den 15.04.2019, 08.45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Musikgeschäft in der Hofsteigstraße in Wolfurt ein.