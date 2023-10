Ruhe im Sturm - "Stille Stunde" in Supermärkten

Immer mehr Supermärkte führen eine "Stille Stunde" ein, von der Kunden profitieren können.

Ruhige Atmosphäre für Kundschaft

Insbesondere Personen im autistischen Spektrum oder mit Beeinträchtigungen können von der „Stillen Stunde“ profitieren. In Ländern wie Neuseeland oder der Schweiz ist dieses Konzept schon länger etabliert. In Österreich gibt es bisher nur vereinzelte Filialen, die die „Stille Stunde“ anbieten, wie zum Beispiel die Billa-Filialen in Wien-Wieden und Linz Urfahr. Zwischen 16 und 17 Uhr kehrt hier Ruhe ein: Kunden werden gebeten, so wenig Lärm wie möglich zu verursachen. Es gibt keine Musik, Durchsagen werden vermieden und auch die Beleuchtung wird gedimmt. Für diejenigen, denen es immer noch zu hell ist, stehen Sonnenbrillen zur Verfügung.