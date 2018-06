Ruggell: Männer wollen Schülerin zu Auto locken

Auf Whatsapp und Facebook kursiert derzeit ein Schreiben einer Schule in Liechtenstein. Einer Schülerin sei auf dem Heimweg der Weg mit einem Auto abgeschnitten worden.

In dem Brief der Schule wird von einem “unguten Vorfall” gesprochen. “Einem Mädchen wurde auf dem Heimweg von einem Auto der Weg versperrt und zwei Männer haben sie, aus welchem Grund auch immer, zu sich gewunken”, so die Leitung der Schule. Die Schülerin habe aber richtig reagiert und sei mit dem Fahrrad weggefahren.