Rüttimann und Alexander holen sich den Golftitel

Beide Landesmeister im Golf kommen aus dem Montafon, knappe Entscheidungen bei den Frauen und Herren

Janika Rüttimann und Yannik Alexander vom Golfclub Montafon holten am Wochenende in Braz die Golf-Landesmeistertitel. Beide Entscheidungen fielen denkbar knapp. Bei den Damen setzte sich Rüttimann mit einem Par am letzten Loch gegen Chantal Düringer (Bludenz-Braz), die Bogie spielte, letztlich mit einem Schlag Vorsprung durch. Dritte wurde Julia Unterweger (Montafon). Ins Stechen gingen die Herren: Beim zweiten Extraloch setzte Lukas Hepberger (Rankweil) den Abschlag ins Wasser, damit war der Weg frei für Yannik Alexander, der mit einem par abschloss. Platz drei ging an den Rankweiler Claus Jäger, der nur drei Schläge auf die Sieger verloren hat.



Die Sieger in den einzelnen Klassen



Allgemeine Klasse

Janika Rüttimann 136 Schläge

Lukas Hepberger 135