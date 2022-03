Rüstig statt rostig: Veranstaltungsreihe für Senior*innen

Zwischen Ende März und September läuft in Rankweil die Veranstaltungsreihe „Rüstig statt rostig“, welche sich speziell an die ältere Generation richtet.

Den Anfang machen ein Anfänger- und ein Fortgeschrittenenkurs für Smartphone und Tablet, in welchen Kenntnisse der digitalen Kommunikation erklärt und verbessert werden. Zudem findet an je zehn Terminen im Frühling und im Herbst ein Zirkeltraining unter freiem Himmel statt, bei welchem besonders Rumpf, Koordination, Oberkörper und Beine trainiert werden. Im Mai geht es weiter mit einem Vortrag von Spielpädagogin und Clownfrau Maria Keckeisen-Felder über Humor im Alter. Ebenfalls im Mai bietet ein E-Bike-Training auf dem Marktplatz Gelegenheit, das moderne Fortbewegungsmittel kennen zu lernen. Wer sich lieber fahren lässt, hat bei Rikscha-Ausfahrten im September Gelegenheit für eine kleine Ausfahrt. Ergänzt wird das Angebot durch einen Infostand der Aktion Demenz am Wochenmarkt sowie eine kostenlose Beratung des Krankenpflegevereins Rankweil für pflegende Angehörige und einen zum Thema passenden Vortrag von Case Managerin Elisabeth Ilievski.