Rüscher zu Plänen der NEOS: "Bezirksgerichte stärken Region"

Wenig hält die Bregenzerwälder Landtagsabgeordnete Martina Rüscher von der NEOS-Idee, Bezirks- und Landesgerichte zu Eingangsgerichten zu degradieren, wie sie in einer Aussendung mitteilt.

Ein Bezirksgericht, so Rüscher, sei gerade in ländlichen Regionen eine wichtige Infrastruktur-Einrichtung für Bevölkerung und Wirtschaftstreibende.

„Die Talschaft Bregenzerwald beispielsweise bemüht sich mit viel Energie und Engagement, attraktiv für junge Familien zu sein und ein interessanter Wohn- und Wirtschaftsstandort zu bleiben. Handel, Gewerbe, Tourismus und Gemeinden wirken hier eng zusammen und bemühen sich, an einem Strick zu ziehen!“ Eine Zusammenlegung von Bezirks- und Landesgerichten, so die Andelsbucher Landtagsvizepräsidentin, wäre nur ein erster Schritt hin zur Zentralisierung und damit hin zur Auflösung funktionierender regionalen Strukturen und würde die Bemühungen in der Talschaft konterkarieren.