Rüscher: Heute Impfangebot für Kurzentschlossene

Last-Minute-Impftermine für heute, Freitag, sind noch buchbar, wie Landesrätin Martina Rüscher informiert. Ein erweitertes Zeitfenster fürs Impfen ohne Anmeldung gibt es am Samstag.

Im Impfzentrum in Dornbirn werden heute, Freitag, Last-Minute-Impfungen verabreicht. Auf www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft sind noch Termine am Nachmittag buchbar. Morgen, Samstag, gibt es die Möglichkeit, sich ohne vorherige Anmeldung impfen zu lassen. Das Zeitfenster für diese Aktion ist auf 11.00 bis 20.00 Uhr erweitert worden. „Das ist jetzt die Gelegenheit für Kurzentschlossene“, appelliert Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher an alle bisher nicht Geimpften: „Der Vorteil beim Last-Minute-Impfen ist, dass man sich einen Fixplatz im gewünschten Terminslot bis wenige Minuten davor sichern kann. Noch spontaner geht es ganz ohne Anmeldung. Dabei muss aber bedacht werden, dass es zu Wartezeiten kommen kann oder der Vorrat an bereits vorbereiteten Impfdosen ausgeht.“

Impfstoff von Johnson & Johnson im Einsatz

Bei den heutigen (Freitag) Last-Minute-Impfungen kommt der Impfstoff von Johnson & Johnson zum Einsatz, bei dem die Immunisierung in einer Dosis geschieht. Beim Impfen ohne Anmeldung am Samstag werden BioNTech/Pfizer und Johnson & Johnson verimpft. Für alle Impfwilligen zu beachten: Bitte e-card und Ausweis mitbringen!

Am Samstag, 17. Juli, gibt es am Nachmittag im Impfzentrum in Dornbirn ein weiteres Last-Minute-Angebot mit Moderna-Impfstoff, Termine dafür können schon jetzt gebucht werden. Am gleichen Tag wird auch ohne Voranmeldung geimpft – voraussichtlich von 18.00 bis 20.00 Uhr, ebenso am darauffolgenden Samstag (24. Juli).