Corona-Impfung: Ab Juli neues Impf-Terminsystem

Seit Dienstag (22.6.) wurde täglich geimpft - knapp 31.500 Personen erhielten dabei eine Immunisierung. Ab Juli kann bei der Impf-Vormerkung direkt ein Termin gebucht werden.

Die jüngste Impfaktion in Vorarlberg ist am Sonntagabend (27.6.) mit knapp 31.500 immunisierten Personen zu Ende gegangen, informiert die zuständige Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher. Ab Dienstag (22.6.) ist täglich geimpft worden. Rund 19.600 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger erhielten die notwendige zweite Schutzdosis, etwa 11.900 die erste Teilimpfung. Am heutigen Montag sind noch weitere rund 400 Personen in Bezau zur Zweitimpfung eingeladen. An insgesamt fünf Standorten wurde geimpft. Zum Einsatz kamen die Mittel von BioNTech/Pfizer, Moderna sowie AstraZeneca. In Sachen Gemeinschaftsimmunität sei Vorarlberg „gut unterwegs, aber der Weg ist noch weit“, unterstreicht Rüscher.