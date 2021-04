Rücktritt! So geht es für Mario Leiter weiter

Am Donnerstag gab der Bludenzer Vizebürgermeister Mario Leiter seinen Rücktritt bekannt - in "Vorarlberg LIVE" sprach er über die nächsten Schritte.

Leiter werde in naher Zukunft keine Position in der Landespartei antreten - "es gibt derzeit keine vakante Stelle". Generell sei die Sozialdemokratie in Vorarlberg gut aufgestellt. Der Fokus liege nun auf der neuen Aufgabe als Kommandant. "Es gibt ein großes Paket an Erwartungen." So will er die Misch-Streifen mit Stadt- und Bundespolizei weiter ausbauen, außerdem strebt er einen offenen Führungsstil an.